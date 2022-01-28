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Общество28 января 2022 7:05

Власти Ростова объявили в доме на Кривошлыковском чрезвычайную ситуацию

Людей просят покинуть аварийное жилье
Ангелина СКИБА
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Режим ЧС ввели 27 января с 18 часов вечера

Режим ЧС ввели 27 января с 18 часов вечера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону объявили в доме на Кривошлыковском, 4 чрезвычайную ситуацию. В опасную зону также попала прилегающая территория. Собственников попросили оставить квартиры и немедленно переехать. Соответствующий документ опубликовала в Instagram депутат Наталья Оськина.

Автор поста уточнила, что режим ЧС ввели 27 января с 18 часов вечера. Тогда же якобы вокруг постройки «собрались неизвестные люди и носили бумаги», а сами жильцы были испуганны и находились в шоке.

- Существует реальная возможность обрушения дома, это влечет за собой угрозу жизни и здоровью вам и вашим близким. Вам необходимо переселиться из занимаемых жилых помещений в иные помещения или в маневренный фонд, - говорится в тексте опубликованного обращения.

Насколько эта информация соответствует действительности, пока неизвестно. Однако история с расселением длится уже довольно давно. В администрации утверждают, что постройка небезопасна и находится в аварийном состоянии, поэтому ее нужно снести. В декабре власти начали распространять извещения об изъятии квартир.

В ответ ростовчане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Главу государства попросили защитить дом. Владельцы жилья заявили, что Ростовский областной суд запретил забирать землю, а «экспертизы, проведенные за счет собственников, подтвердили, что дом все-таки подлежит ремонту».

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