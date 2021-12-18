В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском начали получать извещения об изъятии квартир

Всего власти собираются выкупить 60 квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском, 4 начали получать уведомления об изъятии квартир. Об этом рассказали сами собственники, некоторые из них категорически против решения властей относительно своего жилья.

Однако извещения, о которых идет речь, начали рассылать на законных основаниях. Дело в том, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление о расселении людей и изъятии пятиэтажки. По правилам, жильцов должны предупредить о планах в письменном виде в течение 60 дней после утверждения документа.

Всего власти собираются выкупить 60 квартир, но это не так просто, учитывая сложившуюся ситуацию - часть владельцев квадратных метров наотрез отказываются переезжать. Экспертизу здания провели уже как минимум дважды. Она показала, что постройка довольно ветхая, но и эти доводы не убедили ростовчан. После утверждения документа об изъятии люди заявили, что намерены судиться с властями.

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