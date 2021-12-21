Владимира Путина попросили спасти дом на Кривошлыковском в Ростове

Власти утверждают, что постройка аварийная и ее надо снести Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове жители дома на Кривошлыковском, 4 записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Люди просят главу государства защитить их здание от расселения. Ростовчане заявили, что власти решили изъять 5-этажку на незаконных основаниях.

- В декабре Ростовский областной суд отменил решение Ленинского районного суда и запретил забирать землю и квартиры. Однако через пару дней после этого администрация издала постановление об изъятии нашего участка, - пожаловались жильцы.

Собственники также подчеркнули: «экспертизы, проведенные за их счет, подтвердили, что дом все-таки подлежит ремонту». К слову, власти, наоборот, утверждают, что постройка аварийная и ее надо снести. Уведомления о планируемых работах должны получить в ближайшее время 60 владельцев квартир.

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