Расписание матчей ФК «Ростов»: с кем и когда сыграет команда

Сборы команды завершатся 21 февраля. Фото: ФК "Ростов".
Зимние сборы ФК «Ростов» завершатся 21 февраля, но соперники команды в Российской Премьер-Лиге уже определены. Публикуем расписание матчей ФК «Ростов» с 19-го по 30-й туры сезона.
Назначены даты проведения следующих матчей:
19-Й ТУР — 27 ФЕВРАЛЯ, 14.00
«Ростов» — «Крылья Советов»
20-Й ТУР — 7 МАРТА, 16.30
«Ростов» — «Сочи»
21-Й ТУР — 14 МАРТА, 19.00
«Рубин» — «Ростов»
Время остальных туров пока не определено:
22-Й ТУР
«Динамо» — «Ростов»
23-Й ТУР
«Ростов» — «Нижний Новгород»
24-Й ТУР
«Ростов» — «Локомотив»
25-Й ТУР
«Арсенал» — «Ростов»
26-Й ТУР
«Ростов» — «Спартак»
27-Й ТУР
«Краснодар» — «Ростов»
28-Й ТУР
«Уфа» — «Ростов»
29-Й ТУР
«Ростов» — «Химки»
30-Й ТУР
ЦСКА — «Ростов»
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