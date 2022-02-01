Расписание матчей ФК «Ростов»: с кем и когда сыграет команда

Сборы команды завершатся 21 февраля. Фото: ФК "Ростов".

Зимние сборы ФК «Ростов» завершатся 21 февраля, но соперники команды в Российской Премьер-Лиге уже определены. Публикуем расписание матчей ФК «Ростов» с 19-го по 30-й туры сезона.

Назначены даты проведения следующих матчей:

19-Й ТУР — 27 ФЕВРАЛЯ, 14.00

«Ростов» — «Крылья Советов»

20-Й ТУР — 7 МАРТА, 16.30

«Ростов» — «Сочи»

21-Й ТУР — 14 МАРТА, 19.00

«Рубин» — «Ростов»

Время остальных туров пока не определено:

22-Й ТУР

«Динамо» — «Ростов»

23-Й ТУР

«Ростов» — «Нижний Новгород»

24-Й ТУР

«Ростов» — «Локомотив»

25-Й ТУР

«Арсенал» — «Ростов»

26-Й ТУР

«Ростов» — «Спартак»

27-Й ТУР

«Краснодар» — «Ростов»

28-Й ТУР

«Уфа» — «Ростов»

29-Й ТУР

«Ростов» — «Химки»

30-Й ТУР

ЦСКА — «Ростов»

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