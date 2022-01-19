Новости ФК «Ростов» из Испании: что происходит с командой во время сборов

Фото: ФК "Ростов".

10 января футбольный клуб «Ростов» вышел из отпуска, а 14 января отправился на сборы в Испанию. Рассказываем, что произошло с командой во время подготовки ко второй половине сезона 2021/2022 Российской Премьер-Лиги.

НАСТРОЕНЫ НА ПРОГРЕСС

В тренировках уже начали принимать участие новички, полузащитники Магнус Кнудсен и Александр Селява. Судя по интервью, оба настроены на работу и победы. Норвежский игрок считает, что переход в «Ростов» может стать для него «захватывающим развитием карьеры игрока».

Магнус Кнудсен уже присоединился к тренировкам команды. Фото: ФК "Ростов".

— Хочу отметить и то, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это очень показательно для меня, — комментировал свой переход Кнудсен.

После перехода в «Ростов» в своих интервью клубу Селява говорит, что сейчас его цель — приносить на поле максимальную пользу команде:

— Знаю, что на моей позиции очень хорошая конкуренция, но я этого не боюсь, ведь конкуренция – двигатель прогресса футболиста.

НОВОЕ УСИЛЕНИЕ

18 января клуб объявил о новом усилении. В «Ростов» на правах аренды перешел защитник «Локомотива» и молодежной сборной Александр Сильянов. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

Александр Сильянов. Фото: ФК "Локомотив".

Сильянов — воспитанник академии ЦСКА. В августе 2019 года он присоединился к «Локомотиву», в составе которого стал выступать за фарм-клуб «Локомотив-Казанка» в первенстве ПФЛ. А в декабре дебютировал за «Локомотив». В сезоне 2021/2022 он вышел на поле в восьми матчах, однако результативными действиями не отметился.

ПЕРВЫЙ МАТЧ ПОСЛЕ ОТПУСКА

Первый товарищеский матч «Ростов» проведет с пражской «Спартой». Это не простой соперник — команда занимает третье место в турнирной таблице Чемпионата Чехии по футболу. За сезон «Спарта» одержала 14 побед, дважды потерпела поражение и трижды сыграла вничью.

Команда на тренировке в Испании. Фото: ФК "Ростов".

Напомним, ФК «Ростов» находится на 14-й строчке турнирной таблице. Пока в сезоне 2021/22 на счету клуба четыре победы, шесть ничьих и восемь поражений.

Ранее «Ростов» и «Спарта» встречались, но в 2017 году — в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В феврале ростовчане обыграли чешскую команду со счетом 4:0, а в марте сыграли с ними вничью.

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