Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» в первой половине сезона РПЛ-2021/2022 часто удивляли болельщиков. Клуб дважды поменял главных тренеров, а команда играла непредсказуемо — то проигрывала «Чайке», то побеждала «Локомотив». Рассказываем, как «Ростов» провел часть сезона и как изменился его состав.

ПОМОГЛА ЛИ СМЕНА ТРЕНЕРОВ?

23 июля Валерий Карпин принял предложение возглавить сборную и 2 августа покинул «Ростов». Через два дня в клубе назначили нового тренера Юрия Семина. Контракт был подписан на два года, но продлился он не более двух месяцев.

Первую победу «Ростов» с Семиным одержал над «Нижним Новогородом». Но она же оказалась последней: позже команда дважды сыграла вничью и дважды проиграла. После громкого поражения от «Чайки» новый тренер покинул команду.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили наставника молодежки Заура Тедеева. С Тедеевым «Ростов» провел, пожалуй, лучшую игру в сезоне. 3 октября «желто-синие» обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.

В итоге Тедеев стал старшим тренером, главным же назначили Виталия Кафанова. После очередной смены тренерского состава стабильнее игра «Ростова» не стала. Так, команда играла вничью с лидерами - «Зенитом» и «Спартаком», но проигрывала «Ахмату» и «Торпедо» (в матче Кубка России — прим.ред.) В последней игре ростовчане крупно проиграли «Уралу» со счетом 1:4.

Кафанов не исключил, что покинет пост тренера после матча с "Уралом". Фото: ФК "Ростов".

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СОСТАВЕ?

Состав «Ростова» кардинально пока не менялся, но несколько известных трансферов все же произошло.

Полузащитник Матиас Норманн перешел в аренду «Норвича» до конца этого сезона. При этом у английского клуба есть право выкупить игрока.

«Ростов» не стал продлевать контракт с другим футболистом - Павлом Мамаевым. В сезоне 2020/2021 он получил травму, перенес две операции и почти не выходил на поле. Полузащитник уже подписал соглашение с «Химками».

Мамаев уже подписал контракт с "Химками". Фото: ФК "Ростов".

В «Химки» перешел также нападающий Александр Долгов. В прошлом сезоне он выступал в аренде подмосковного клуба.

«Желто-синие» попрощались с нападающим Владимиром Обуховым. Перед стартом сезона ФИФА отстранила Обухова за допинг на шесть месяцев. Ранее мы подробно писали об этой ситуации.

«Ростов» пока усилил только ангольский защитник Бартоломеу Баштуш. Он провел за «желто-синих» 15 матчей, один раз забил год и выполнил две голевые передачи.

Из аренды в клуб вернулись вратарь Максим Рудаков и защитник Кирилл Боженов. На поле они пока не выходили.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?

«Ростов» приблизился к последним строчками турнирной таблицы. «Желто-синие» расположились на 14-й строчке, опередив лишь «Уфу» и «Химки». За 18 матчей ростовчане одержали победу лишь в четырех матчах, потерпели поражение — в восьми и сыграли вничью — в шести.

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