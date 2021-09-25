"Мы расстаемся друзьями": Юрий Семин подал в отставку и покинул ФК "Ростов"

Юрий Семин покинул ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Юрий Семин принял решение уйти в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Такое мнение совместно приняли на встрече Юрий Семин и Арташес Арутюнянц.

- Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи, - высказался по поводу ухода главного тренера президент клуба Арташес Арутюнянц.

Сам же Юрий Семин оказался благодарен всему руководству ФК "Ростов". Он также пожелал удачи игрокам и сказал, что по возможности будет им помогать.

- Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать, - высказался Юрий Семин.

В настоящее время исполнять обязанности главного тренера ФК "Ростов" будет Заур Тедеев. Он работает в структуре клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне Тедеев являлся старшим тренером молодежки.

- Под руководством Тедеева в сезонах 2020/21 и 2021/22 молодёжка «Ростова» повторила рекорд М-Лиги по количеству победных матчей подряд (13 игр), - сообщает пресс-служба клуба.

Зауру Тедееву уже удалось подготовить таких игроков, как Данила Сухомлинов, Андрей Лангович, Виктор Мелехин и Максим Турищев.

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