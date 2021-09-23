Что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Чайка»: болельщики публично высказали презрение команде

Что произошло в "Ростове" после матча с "Чайкой". Фото: ФК "Ростов"

Игра группового этапа Кубка России «Ростов» - «Чайка» прошла 22 сентября на стадионе «Ростов - Арена». Встреча выдалась довольно размеренной, но удачи донскому клубу это не принесло. Рассказываем, как сыграли команды и что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Чайка».

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ?

"Ростову" не удалось заработать очки в этой игре. Зато "Чайка" честно получила свои три очка. На 22-й минуте матча мяч оказался в воротах донской команды после удара Ивана Олейникова. Счет на табло сменился на 1:0 в пользу песчанокопского клуба.

- В течение второго тайма «Ростов» пытался реализовать несколько опасных моментов, однако вратарь «Чайки» успешно блокировал удары. Несмотря на серьёзное давление в штрафной «Чайки», сравнять счёт так и не удалось, - сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

Главный тренер команды Юрий Семин прокомментировал результат сегодняшнего матча. Наставник желто-синих оказался крайне недоволен и своей тренерской работой и работой своих подопечных.

- Когда проигрываешь, особенно такие матчи, всегда можно найти какие-то причины. Но я не хочу их искать. Мы плохо сработали – и тренеры, и игроки. Основная вина на нас, - посетовал Юрий Семин.

Юрий Семин признал свою вину в поражении ростовчан. Фото: ФК "Ростов"

Тренер признает, что ситуация сложилась довольно непростая, но он все же призывает к оптимизму и уверяет, что нужно просто найти мотивацию, чтобы выйти из этого сложного положения.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Фанаты донского клуба оказались окончательно разочарованы игрой любимой команды. Болельщики уверяют, что такую игру, кроме как позором, назвать нельзя. Они пообещали прийти на следующий матч, но, если никаких подвижек в сторону улучшения не будет, то все последующие игры команде придется обходиться без фанатской поддержки.

Фанаты объявили бойкот команде. Фото: скриншот с эфира

- Что с Ростовом происходит? 10 раз не попасть в ворота с идеальном позиции? Может, пришло время полное перестроение делать, в том числе и с руководством? Я такой ужасной игры не видел за последние лет десять, - высказался в сети один из болельщиков.

- Чайке удачи в 1/8 Кубка. Должен же кто-то держать удар за лонскую землю. Желто-синие опозорились, пусть птицы гордые поборются. Удачи Ташуеву, Калачёву и их банде, - написал еще один ростовчанин.

- Позор, никогда больше не буду смотреть и следить за этой командой, - поддержал остальных фанат.

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По окончании игры фанаты на трибунах окончательно отвернулись от своей команды.