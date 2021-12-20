Павел Мамаев перешел в «Химки». Чем запомнились три его сезона в «Ростове»?

Фото: ФК "Ростов".

Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев перешел в «Химки». Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Слухи о том, что Мамаев покинет «Ростов», появились в конце ноября. Контракт полузащитника с клубом действовал до конца 2021. За этот год он принял участие в 13 матчах, причем с весны — вообще не выходил на поле. Связано столь длительное отсутствие с травмой, которую игрок получил еще в прошлом году.

Мамаева прооперировали дважды — в декабре прошлого года и в октябре текущего. Ранее СМИ сообщали, что уже зимой полузащитник вернется к тренировкам. Неизвестно, случилось это или нет, но еще одного шанса в «Ростове» у Мамаева, судя по всему, не будет.

— Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок «Химок, — приводит «Чемпионат» слова члена наблюдательного совета «Химок».

Стоимость трансфера и сроки контракта не разглашаются. Официально ни «Химки», ни «Ростов» пока не объявили о переходе полузащитника.

33-летний Павел Мамаев перешел в «Ростов» в 2019 году. До этого он пять лет выступал за «Краснодар», но быки расторгли с ним контракт из-за скандала. В 2018 году Мамаев, его приятель, форвард «Зенита», Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин устроили две драки в центре Москвы. Их признали виновными в хулиганстве: Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к году и шести месяцам.

В итоге Мамаева меньше чем через полгода освободили по УДО — почти сразу он присоединился к донскому клубу. Впервые он выступил за «Ростов» весной 2020 года в матче с ЦСКА и сразу же отметился голом. Его старт в команде казался многообещающим, однако в сезоне 2020/21 успехи пошли на спад: полузащитник получил травму, не показывал результативных действий или вовсе пропускал матчи.

В конце прошлого сезона Мамаев попал в очередной скандал. Супруга полузащитника Алана обвинила его в измене, а позже подала на развод. Сначала Мамаева утверждала, что расстается с мужем мирно, но теперь супруги судятся за алименты. В сезоне 2021/22 имя футболиста, в основном, появлялась в новостях о его личной жизни, а не о его карьере.

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