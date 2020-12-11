"Пусть травмы делают только сильнее": полузащитника ФК "Ростов" Павла Мамаева прооперировали

Павел Мамаев восстанавливается после операции в клинике. Фото: Instagram Алана Мамаева

Один из самых известных футболистов России - 32-летний полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев - перенес операцию. Врачи прооперировали спортсмену ногу. Ему восстановили связки после разрыва ахиллова сухожилия.

Жена футболиста Алана рассказала, что все прошло успешно, вовремя, а супруг уже идет на поправку. Вскоре ему предстоит пройти еще и курс специальных процедур, которые помогут поскорее прийти в норму и улучшить состояние здоровья.

Болельщики и любители футбола со всей России поддерживают Павла и его супругу. Люди желают футболисту скорейшего выздоровления и пишут теплые пожелания: "Паша, ты - самый лучший! Выздоравливай скорее", "Верим в тебя, братан", "Пусть травмы делают только сильнее", "Поскорей бы ты вернулся, а то "Ростов" без тебя проигрывает", "Мы с тобой, Паша!".

Правда, пока медики не дают однозначного ответа о том, когда именно игрок будет полностью здоров и выйдет на поле. На возвращение в футбол, вероятно, потребуется время.

К слову, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ранее заявлял о том, что в этом году на поле футболист уже не выйдет. Тогда он констатировал: всему виной травма ноги, которую получил полузащитник.

За команду "Ростов" сезоне 2020/2021 года Павел Мамаев провел 9 матчей в Российской Премьер-лиги. Ему удалось забить два гола и отдать одну результативную передачу своему товарищу по команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матч ФК "Ахмат" - ФК "Ростов" 13 декабря: прогноз на игру

Эксперты расходятся во мнениях, кто является фаворитом предстоящей встречи (подробности)