Матч ФК "Ахмат" - ФК "Ростов" 13 декабря: прогноз на игру

"Ростову" придется постараться, чтобы получить победу. Фото: ФК "Ростов"

Уже в это воскресенье, 13 декабря, футбольный клуб "Ростов" отправится в город Грозный, где встретиться со своим соперников - "Ахматом". Старт в 19:00. Игра обещает быть зрелищной, так как, по мнению многих спортивных экспертов, команды примерно равны по силе. На сегодняшний день "Ростов" занимается пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" в свою очередь расположился на восьмом.

Уже сейчас, за три дня до игры 18 тура, любители футбола пытаются предугадать исход матча. Чтобы приблизиться к понимаю того, кто возьмет верх, необходимо проанализировать состояние игроков и вспомнить прошедшие игры.

Сейчас "Ростов" находится в своей оптимальной форме. Команда Валерия Карпина сильно изменилась в самом начале сезона. Состав покинули много опытных футболистов, которые в прошлом приносили очки, двигали команду вперед. Далеко не все новые игроки переняли стратегию игры, которую дает тренер, хотя уже показывают хорошие результаты. По сути, игру вытягивают старожилы ростовчан, среди которых Байрамян, Еременко, Норманн, Козлов.

Последняя домашняя игра для "Ростова" закончился неожиданным поражением от "Уфы". Хозяева почти ничего не создали в атаке, но неплохо смотрелись в обороне. До этого были две победы над "Рубином" и "Динамо". Однако гостевые игры в Грозном показывают печальную статистику: в 7 из 9 последних поединков "Ростов" проигрывал.

В свою очередь, многие аналитики считают, что прямо сейчас "Ахмат" находится в своей лучшей форме. Однако в прошлом туре команда потерпела поражение от "Сочи", а до этого чеченский клуб не уступал в пяти встречах подряд.

Важно сказать, что обе команды хорошо играют в защите. Скорее всего нас ожидает сдержанная игра с небольшим количеством голов. Многие ставят на то, что встреча закончится ничейным результатом со счетом 1-1.

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