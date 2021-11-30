Полузащитник Павел Мамаев покинет ФК «Ростов»

Фото: ФК "Ростов".

Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев покинет футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Контракт Павла Мамаева с «Ростовом» истекает в конце года. По данным спортивного издания, продлевать его стороны не намерены. Полузащитник уже начал искать новую команду.

Напомним, Павел Мамаев присоединился к «Ростову» в конце сентября 2019 года. До донского клуба он пять лет выступал за «Краснодар», однако «быки» расторгли с ним контракт.

Считается, что «Краснодар» расстался с Мамаевым из-за скандала, произошедшего в 2018 году. Футболист вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом стал участником двух драк в центре Москвы. В итоге братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к году и пяти месяцам.

За три года Мамаев провел за «Ростов» 26 матчей и забил четыре мяча. В августе Мамаев получил травму ахилла, в октябре его прооперировали в Финляндии. Несколько месяцев полузащитник не выходит на поле.

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