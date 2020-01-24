2020-01-24T19:18:27+03:00
Спорт

«Есть первый гол Мамаева!»: звездный игрок «Ростова» открыл бомбардирский счет за свою новую команду

Павел уверенно реализовал пенальти в ворота «Риги»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Дебютный гол Павла Мамаева за "Ростов" случился в контрольном матче с "Ригой". Фото: ФК "Ростов"Дебютный гол Павла Мамаева за "Ростов" случился в контрольном матче с "Ригой". Фото: ФК "Ростов"
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Павел Мамаев забил свой первый гол за «Ростов». Произошло это долгожданное для болельщиков донской команды событие в товарищеском матче против латвийской «Риги». Игра завершилась уверенной победой «желто-синих» со счетом 3:1.

Полузащитник отличился на 63-й минуте матча, без шансов для голкипера рижан реализовав пенальти. Этот мяч стал третьим для команды с берегов Дона.

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Голы Еременко и Мамаева принесли "Ростову" победу над "Ригой".
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Напомним, что Мамаев присоединился к «Ростову» в конце сентября 2019 года. Ранее Павел защищал цвета «Краснодара», московского ЦСКА и столичного «Торпедо».

Во время зимних сборов в ОАЭ полузащитник Павел Мамаев уже выходил на поле в составе ростовчан. Он сыграл в мачте против самого титулованного клуба Узбекистана ФК «Пахтакор». Матч завершился со счетом 1:1.

Павел Мамаев известен российским любителям футбола не только благодаря своему бомбардирскому таланту.

В октябре прошлого года футболист вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом в компании детского тренера Александра Протасовицкого стал участником двух драк в центре Москвы.

Пресненский районный суд столицы 8 мая приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев. Братьев Кокориных посадили в тюрьму на на год и шесть месяцев.

ФК «Краснодар» не стал дожидаться возвращения Павла и расторг с ним контракт, чем не преминули воспользоваться ростовчане, без проблем подписавшие звездного игрока.

Отметим, что «Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице. В 19 встречах подопечные Валерия Карпина одержали 10 побед, атакже 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 20-м туре российского первенства «желто-синие» встретятся на выезде с «Ахматом». Этот матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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