2020-01-22T16:45:55+03:00
Общество

ФК "Ростов" внес скандально известного футболиста Павла Мамаева в заявку на оставшуюся часть сезона

Он будет выступать под номером 10
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Павел Мамаев выйдет на поле в весенней части сезона-2019/20. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".Павел Мамаев выйдет на поле в весенней части сезона-2019/20. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".
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Футбольный клуб «Ростов» зарегистрировал в заявке для участия в весенней части сезона-2019/20 полузащитника Павла Мамаев. Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), футболист заявлен под игровым номером 10.

Во время зимних сборов в ОАЭ полузащитник Павел Мамаев уже выходил на поле в составе желто-синих. Он сыграл в мачте против самого титулованного клуба Узбекистана ФК «Пахтакор». Мачт завершился со счетом 1:1.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», в сентябре минувшего года Павел Мамаев подписал контракт с "Ростовом", после условно-досрочного освобождения. Спортсмен был лишен свободы почти на год из-за драки в центре Москвы.

После выхода на свободу ФК "Краснодар" разорвал контракт с Мамаевым. Полузащитника пригласили в ФК "Ростов". Скандально известный футболист осенью подписал контракт с главным ростовским клубом. Все это время футболист тренировался с игроками, но в матчах не участвовал, потому что клуб заранее не зарегистрировал его для участия в соревнованиях. Руководству желто-синих пришлось ждать нового периода дозаявок, который стартовал в среду, 22 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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