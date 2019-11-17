2019-11-17T21:30:00+03:00
Спорт

Павел Мамаев о дебюте в «Ростове»: «Счастлив вернуться на поле»

Полузащитник «желто-синих» поделился своими эмоциями
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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По иронии судьбы, в первом матче за "Ростов" Павел сыграл против своей бывшей команды. Фото: ФК "Ростов"По иронии судьбы, в первом матче за "Ростов" Павел сыграл против своей бывшей команды. Фото: ФК "Ростов"
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Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев, впервые появившийся в составе своего нового клуба, рассказал об ощущениях после вынужденной паузы в карьере.

Напомним, что 17 ноября состоялся товарищеский матч «Ростова» и «Краснодара». Подопечные Валерия Карпина играли в экспериментальном составе и уступили хозяевам поля со счетом 0:1. Эта встреча стала первой для новичка ростовчан Павла Мамаева.

Комментарий игрока опубликовала пресс-служба донского клуба.

- Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции. На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет, - поделился своими впечатлениями полузащитник после матча.

Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО 17 сентября.

В октябре прошлого года футболист вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом в компании детского тренера Александра Протасовицкого стал участником двух драк в центре Москвы.

Пресненский районный суд столицы 8 мая приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев.

Братьев Кокориных посадили в тюрьму на на год и шесть месяцев.

ФК «Краснодар» не стал дожидаться возвращения Павла и расторг с ним контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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