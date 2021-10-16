Свежие новости ФК «Ростов»: что случилось перед матчем с «Сочи»

Фото: ФК "Ростов".

Несмотря на победу над «Локомотивом» не все новости ФК «Ростов» радовали болельщиков. Рассказываем, что случилось с командой в последние две недели.

Кроме Максима Осипенко в российскую сборную вызвали Данила Глебова. Футболиста пригласили играть за команду вместо получившего травму Дениса Глушакова. Сам Глебов призвался, что звонок Карпина и дебютный вызов стали для него неожиданностью. А вот футболист из Боснии и Герцеговины Денис Хаджикадунич не сможет сыграть за сборную своей страны. Он и еще пять игроков не смогли получить визу, а потому принять участие в матчах.

Поражение от «Чайки» и отставка Юрия Семина еще долго обсуждались в СМИ. Так, обозреватель «Спорт-Экспресс» писал, что Семин ушел не только из-за крупного проигрыша, но и давних проблем донского клуба. Якобы «желто-синие» до сих пор испытывают серьезные финансовые трудности, а потому не приобретают новых игроков. Позже сам Семин рассказал, что не имеет претензий — футболисты и руководители «Ростова» оставили о себе хорошее впечатление. По словам тренера, он расстался с клубом «с профессиональной точки зрения», после проигрыша команде второй лиги.

Состав ФК «Ростов» на игру с «Сочи» пока неизвестен. Однако уже ясно, что в матче не будет принимать участия полузащитник Павел Мамаев. Накануне девушка футболиста рассказала, что из-за травмы ему пришло прооперировать ахилл. Операция прошла в клинике в Финляндии — на данный момент пациента уже выписали. Когда он сможет вернуться к тренировкам и играм, пока неизвестно.

Новую игру после долгого перерыва «Ростов» проведет с «Сочи» 16 октября. Встреча начнется в 19.00 на сочинском стадионе «Фишт». Матч рассудит арбитр Евгений Кукуляк.

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