Юрий Семин рассказал, почему на самом деле ушел из ФК «Ростов»

Семин возглавлял "Ростов" менее двух месяцев. Фото: ФК "Ростов".

Юрий Семин рассказал, почему покинул футбольный клуб «Ростов». Одну из главных спортивных новостей тренер прокомментировал в интервью Youtube-каналу «Фетисов».

По словам Семина, он очень хотел поехать в Ростов, потому что «там прекрасные болельщики, совершенно потрясающий город». Он пояснил, что знал обо всех проблемах команды, но все равно принял приглашение клуба. При этом «Ростов» оставил у тренера только положительное впечатление. По его словам, в клубе работают приличные люди, много перспективных молодых футболистов.

Семин рассуждает, что у решения об отставке всегда есть причины — объективные и субъективные. В данном случае серьезный разговор произошел после провального матча с «Чайкой».

— Расстались число с профессиональной точки зрения. Проиграли команде второй лиги, с которой такие чересчур жесткие отношения внутри Ростовской области. Если тренер делает такие осечки, наверное, тренера могут уволить. И тренер сам, чувствуя свою вину, может и уйти. Я, например, чувствую вину в этом поражении.

Напомним, Юрий Семин присоединился к «Ростову» в начале августа после того, как Валерий Карпин возглавил сборную. Под руководством тренера команда провела семь матчей, три из них завершились ничьей, еще три — поражением и только один — победой. 22 сентября «желто-синие» проиграли «Чайке» со счетом 1:0. Через три дня после матча Юрий Семин покинул «Ростов», а на место исполняющего обязанного главного тренера назначили Заура Тедеева.

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