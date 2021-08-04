Сделал лидером клуб-аутсайдер: что известно о новом тренере ФК «Ростов» Юрии Семине

При Семине "Локо" трижды побеждал в Чемпионате и шесть раз - в Кубке России. Фото: ФК "Локомотив".

ФК «Ростов» возглавил Юрий Семин — легендарный футболист и наставник «Локомотива». При нем московский клуб стал чемпионом России и начал играть в еврокубках. Рассказываем, что известно о новом главном тренере ФК «Ростов».

НАЗЫВАЛИ «ШИЛОМ»

Семин начинал карьеру в 18 лет в московском «Спартаке». По иронии судьбы первый гол молодой футболист забил «Локомотиву» — своему будущему клубу. В составе «красно-белых» он стал одним из самых результативных игроков, а за бесстрашие и скорость на поле у него даже появилось прозвище «Шило».

Тренер подписал с "Ростовом" контракт на два года. Фото: ФК "Ростов".

Через два года Семин ушел из «Спартака» в «Динамо». В составе «бело-голубых» он достиг пика футбольной карьеры — выиграл Кубок СССР и стал серебряным призером Чемпионата. Через три года он ушел из-за конфликта перед матчем Кубка Кубков. Тренер не поставил его в основу на матч с «Црвеной звездой» — Семин вспылил и написал заявление об уходе.

После топовых клубов Семин играл за гораздо менее известные «Кубань», «Кайрат» и «Чкаловец». Карьера Семина снова воскресла, но уже в должности тренера.

СДЕЛАЛ «ЛОКО» ЧЕМПИОНОМ

Семин тренировал «Кубань», «Памир», «Динамо» и даже сборную Новой Зеландии. Однако наибольших успехов добился в «Локомотиве», который без преувеличения стал под его руководством звездой.

В советское время он дважды вывел железнодорожников в Высшую Лигу. А в 90-е «Локомотив» стал реальной угрозой для клубов-лидеров. При нем команда впервые стала победителем Кубка России и Чемпионата, а потом не раз подтвердила этот статус. С ним «Локо трижды выигрывал Чемпионат и шесть раз Кубок России. В 2004 году «Локомотив» вышел в первый и пока единственный раз 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сейчас легендарному тренеру 74 года. В 2021 он работал тренером-консультантом в подмосковном клубе «Красава». «Ростов» заключил с ним контракт на два года.

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