Главным тренером ФК «Ростов» назначили Юрия Семина

Юрий Семин сменил в должности Валерия Карпина. Фото: сайт ФК «Ростов»

Главным тренером футбольного клуба «Ростов» назначили Юрия Семина. Со специалистом подписали соглашение на 2 года. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба желто-синих.

Юрий Семин - один из самых титулованных тренеров. На его счету три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (ещё один - в качестве президента «железнодорожников»). Также он добился успешных результатов в еврокубках.

Новый наставник ростовских футболистов сменил в должности Валерия Карпина, который возглавил сборную. Ранее экс-тренер уже прокомментировал свой уход.

- Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех - и для ФК «Ростов», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время - это риск нанести вред. Нужно быть честным перед самим собой и футболом, - пояснил Валерий Карпин.

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