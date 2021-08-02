«Надо быть честным перед самим собой и футболом»: Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

После четырех лет с "Ростовом" и двух поражений клуба в новом сезоне Валерий Карпин решил сконцентрировать силы на сборной России. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Сегодня, 2 августа, главный тренер сборной России по футболу и ФК «Ростов» объявил о решении покинуть пост в донском клубе. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба и публикует обращение наставника наших футболистов последних лет.

СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

- Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России, - приводит пресс-служба слова Валерия Карпина. - Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Напомним, 23 июля Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России - контракт до конца года подписан 26 июля. При этом футбольный клуб «Ростов» под руководством наставника начал сезон в Российской премьер-лиге с двух поражений - от «Динамо» и «Зенита», причем первый проигрыш случился в день, когда стало известно о высоком назначении.

ЧЕТЫРЕ ГОДА С «ЖЕЛТО-СИНИМИ»

Наставник «Ростова» тренировал команду четыре года, начиная с 2017-го. Такое решение принял Российский футбольный союз. Тогда, 23 июля, Валерий Карпин публично объявил, что принял предложение занять высокий пост в сборной.

- Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России, - так прокомментировал назначение президент РФС Александр Дюков. - После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие и назвал вызов в сборную большой честью и высокой оценкой его работы.

- Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить, - обозначил планы новый главный тренер сборной.

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