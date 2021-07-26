Один блистает в Италии, а другой так и не вышел на поле: что сейчас с Шомуродовым, Еременко и другими экс-звездами ФК «Ростов»

Массовые трансферы в "Ростове" начались в августе. Фото: ФК "Ростов".

В прошлом году и начале нынешнего из ФК «Ростов» ушли пять заметных футболистов. Болельщики знают, что случилось после трансферов - «желто-синие» упали до девятой строчки турнирной таблицы. Рассказываем, как сложились карьеры бывших звезд донского клуба — Еременко, Шомуродова, Ионова и других.

БАХТИЕР ЗАЙНУТДИНОВ

Бахтиер Зайнутдинов перешел в московский ЦСКА в августе. Тренер Валерий Карпин однажды заявил, что «Ростов» не хотел расставаться с Бахтиером, но остановить трансфер не мог. Московский клуб выкупил его за отступные, прописанные в контракте.

"Ростов" не хотел расставаться с Бахтиером Зайнутдиновым. Фото: ФК "Ростов".

25 августа ЦСКА подтвердил переход Зайнутдинова. В тот же день полузащитник провел свой первый матч за клуб и забил дебютный гол. Отлично он справлялся и со своими непосредственными задачами, одинаково успешно выступая на двух флангах.

Однако позже Бахтиеру начали мешать травмы. В ноябре на матче с «Ростовом» он получил закрытую черепно-мозговую травму, но довольно быстро восстановился. В марте футболист получил травму паха и выбыл на несколько месяцев. Лишь в середине июня полузащитник вернулся к тренировкам.

ИВЕЛИН ПОПОВ

Ивелин Попов, как и Бахтиер Зайнутдинов, покинул «Ростов» в августе. Но если Баха расстался с клубом полюбовно, Ивелин ушел со скандалом. Болельщикам он сообщил, что не будет «сидеть и терпеть как мышка», а в клубе ему «дали понять, что капитан — просто слово». Карпин пояснил, что Попов требовал увеличить его время на поле, в чем ему и отказали.

Ивелин Попов ушел из клуба со скандалом. Фото: ФК "Ростов".

Ивелин ушел в «Сочи», но дела в том клубе сразу не заладились. 25 августа он не смог доиграть свой первый матч, получив травму колена. Оказалось, что у Попова произошел разрыв связок и мениска колена, потребовалась операция и длительное восстановление. В апреле болгарский защитник приступил к тренировкам, однако на поле пока не вышел.

ЭЛЬДОР ШОМУРОДОВ

Лучше дела обстоят у Эльдора Шомуродова, который в октябре подписал контракт с итальянским «Дженоа». Шомуродов быстро адаптировался к итальянскому футболу и показал эффективность. Так, за шесть последних матчей минувшего сезона нападающий забил пять голов.

Шомуродов стал звездой в "Дженоа". Фото: ФК "Дженоа".

Сейчас трансферная стоимость Шомуродова оценивается в семь миллионов евро. А в СМИ мелькает информация, что интерес к нападающему проявляют то «Ювентус», то «Рома». Сам же итальянский клуб отпускать новую звезду не спешит.

РОМАН ЕРЕМЕНКО

Роман Еременко ушел из «Ростова» внезапно и в статусе свободного агента. Сам он пояснил, что решение не было спонтанным и связано с семейными обстоятельствами. В мае он пояснил финским СМИ, что ему было тяжело жить вдали от семьи и детей. Кроме того, у него ухудшилось здоровье — в каждый перерыв ему приходилось залечивать бедро, а перед каждой игрой — колоть обезболивающее.

Еременко до сих пор не играет, но завершать карьеру не собирается. Он признался, что хотел бы играть в арабском чемпионате.

В мае Еременко признался СМИ, что его мучали проблемы со здоровьем. Фото: ФК "Ростов".

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ

Алексей Ионов с октября играет за ФК «Краснодар». В сезоне 2020/21 он провел за соседей 19 матчей, забил четыре года и выполнил семь голевых передач. В апреле его признали лучшим игроком команды за успешные атаки в матчах с «Зенитом» и «Рубином», а гол «зенитчика» — лучшим в РПЛ.

Ионов с октября выступает за "Краснодар". Фото: ФК "Ростов".

Ионов продолжает выступать за сборную. Он вошел в состав на Чемпионат Европы-2020, правда остался на скамейке запасных. Возможно, скоро ему снова доведется поработать с бывшим наставником Карпиным, которого на днях назначили тренером сборной.

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