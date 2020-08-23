«Мы тебе платим деньги - ты закрываешь рот и играешь!»: Ивелин Попов обрушился с жесткой критикой на руководство «Ростова»

Экс-капитан "Ростова" признался, что не хотел уходить из команды, в которой планировал завершить карьеру. Фото: instagram.com/ivelin_popov_official

Экс-капитан «Ростова» Ивелин Попов не смог сдержать ярких эмоций после своего внезапного перехода из донского клуба в состав «Сочи». Рассерженный болгарин буквально взорвался гневной тирадой в своем посте, опубликованном в Instagram.

Футболист признался, что не хотел уходить из команды, в которой планировал завершить карьеру, однако был вынужден поступить так из-за напряженных внутриклубных отношений.

- Да, я сложный человек в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, что в семье что-то начинает происходить не так. Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка. Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба. Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове, и все мы думали, что я завершу карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег. Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц, «ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь». Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство. Не верьте, что я уходил из-за замены. Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции. Наоборот, когда конкуренция честная, я готов бороться и доказывать полностью. У меня было несколько разговоров с тренером, и мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Мы тебе платим деньги - ты закрываешь рот и играешь!», - написал возмущенный спортсмен в социальной сети.

Ивелин Попов добавил, что время «расставит все по местам», а также выразил надежду вернуться в «Ростов» в обозримом будущем.

- Уверен, когда-нибудь будем снова вместе. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь, — резюмировал бывший игрок донского клуба.

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