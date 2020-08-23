«Добро пожаловать домой, Дима!»: Полоз официально стал игроком ФК «Ростов»

"Мы приветствуем Дмитрия и желаем ему продолжать успешно выступать за «Ростов»! – приветствовали возвращение звездного игрока в донском клубе. Фото: ФК "Ростов"

Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз стал игроком «Ростова». Дончане внесли его в заявку на текущий сезон чемпионата. Об этом сообщается на сайте российской Премьер-лиги.

По данным РПЛ, в ростовском клубе Полоз будет играть под номером 99.

Также «желто-синие» отзаявили Ивелина Попова.

Информацию об обмене игроками подтвердили в пресс-службе ростовской команды.

- В наш клуб нападающий перешел в 2012-м году. Всего за «Ростов» Дмитрий провел 151 матч и забил 29 мячей, сделал 22 голевые передачи. Отметим и огромный вклад форварда в успешное выступление желто-синих в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Лишь 2 клуба за всю еврокубковую кампанию не пропустили от Полоза - «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Дмитрий отличался уверенностью, а также успел влюбить в свою игру тысячи болельщиков клуба. Мы приветствуем Дмитрия и желаем ему продолжать успешно выступать за «Ростов»! – приветствовали возвращение звездного игрока в «Ростове».

Напомним, что Дмитрий уже выступал в составе ростовчан в течение пяти лет - с 2012 по 2017 год. На его счету 29 голов и 22 результативные передачи в 156 матчах за «Ростов».

В сезоне-2019/20 29-летний нападающий провел за «Сочи» 24 встречи. На его счету – пять забитых мячей и три голевых передачи.

При этом капитан «Ростова» Ивелин Попов продолжит дальнейшую карьеру в «Сочи».

- Ивелин Попов отправляется в «Сочи». В нашу команду болгарский футболист перешел во время турнира, который приходил в зимнюю паузу в Катаре в 2019-м году. Всего за «Ростов» провел 44 матча, в которых забил 9 мячей. Благодарим Ивелина за игру и желаем удачи, - прокомментировали состоявшийся трансфер в стане «желто-синих».

Как отметил спортивный журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале, обмен Полоза на Попова – это нормальная история для обоих футбольных клубов.

- Попов хотел длинный контракт - прежний заканчивался летом 21-го. Длинный (2-3 года) контракт для 32-летнего футболиста - риск. И такой договор «Ростов» готов был обсуждать в конце сезона - отталкиваясь от условий нового (8+17) лимита. Полоз, когда уходил из «Зенита», хотел именно в «Ростов» - но Питер упаковал именно в «Сочи». «Ростов» мог отпустить Попова по разрыву, но выменял на Полоза. Все довольны. У обоих клубов игроки, которых они хотели, - написал Сергей Егоров в своем канале.

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