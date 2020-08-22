«Ростов» и «Сочи» готовятся к обмену звездными игроками

По сведениям источника уже в скором времени Ивелин Попов и Дмитрий Полоз поменяются командами. Фото: ФК "Ростов", ФК "Сочи"

Капитан «Ростова» Ивелин Попов и форвард «Сочи» Дмитрий Полоз поменяются клубами. Информацию о готовящейся сделке сообщает источник издания «РБ-Спорт».

По сведениям инсайдера, Полоз подпишет с «желто-синими» трехлетнее соглашение. В свою очередь, Попов заключит игровой контракт с южанами по схеме «2 + 1». Уже в скором времени об этих трансферах будет объявлено официально, утверждает источник.

Напомним, что болгарский футболист стал игроком донской команды в начале 2019 года. На данный момент Ивелин сыграл в 44 матчах «Ростова», где забил девять голов.

Дмитрий Полоз выступает в составе «Сочи» с июля прошлого года. Нападающий провел за клуб 28 игр, на его счету – шесть забитых мячей. Кроме того, форвард сочинцев уже имеет солидный опыт выступления за «Ростов» - он играл за дончан с 2012 по 2017 год.