«Уфа» — «Ростов» 23 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура чемпионата России по футболу РПЛ

Сегодня футбольный клуб «Ростов» в гостях сыграет против «Уфы». Фото: ФК "Ростов"

Матч«Уфа» - «Ростов». Прямая трансляция 23 августа 2020. Гостевая встреча в Уфе.

В рамках 4-го тура Тинькофф РПЛ футбольный клуб «Ростов» в гостях сыграет против «Уфы». Встреча начнется сегодня, 23 августа, в 16:30 на стадионе «Нефтяник».

15:15 «Ростов» объявил состав на игру.

Со стартовым свистком на поле выйдут: Бабурин (в), Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Хашимото, Байрамян, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Ионов (к), Шомуродов.

В запасе: Песьяков (в), Рудаков (в), Тошевски, Мамаев, Смирнов, Ковалев, Логашов, Чернов, Долгов, Полоз.

15:00 Ростовчане сыграют с «Уфой» во втором комплекте формы синего цвета. Хозяева поля предпочли мятные цвета.

Фото: ФК "Ростов"

14:56 Перед игрой «желто-синие» успели прогуляться по столице Башкирии. Среди футболистов «Ростова» был замечен и Дмитрий Полоз.

Кажется, у вернувшегося в ростовскую команду Дмитрия Полоза отличное настроение! Фото: ФК "Ростов"

14:49 Прогноз букмекеров. «Уфа» — «Ростов»: команде Карпина пора побеждать.

Антон Гетта из «Рейтинга Букмекеров» поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

В 4 туре в чемпионате России по футболу «Уфа» примет «Ростов». В этом матче поставлю на голы.

К очной встрече команды подходят на соседних позициях в турнирной таблице. «Уфа» после трех туров даже оказалась выше своего соперника, набрав 4 очка. У подопечных Карпина на балл меньше после трех игр.

«Ростов» вообще пока что идет с одной победой и двумя поражениями подряд — от «Зенита» и «Динамо» с одинаковым счетом 0:2. В матче против «Уфы» ростовчанам пора набирать очки.

«Уфа» забила «Спартаку» — думаю, дома и «Ростову» в состоянии забить. «Ростов» же в этой игре просто обязан набирать очки — все же команда Карпина показывает неплохой футбол. И в матче с уфимцами на 1 балл минимум они должны рассчитывать.

В этом матче неплохо смотрится ставка на тотал больше 2,0 гола за 2,00. «Уфа» дома забивала минимум один гол «Ростову» в 4 из последних 5 встреч, ну а команда Карпина приедет выигрывать после двух подряд поражений.

14:40 Сегодня стало известно, чтот форвард «Сочи» Дмитрий Полоз стал новым игроком «Ростова». Дончане оперативно внесли его в заявку на текущий сезон чемпионата. Более того, Дмитрий уже присоединился к одноклубникам в Уфе и готовится сегодня выйти на поле.

Дмитрий Полоз взял себе 99 номер. Похоже, новобранец "Ростова" готовится сегодня дебютировать в составе дончан. Фото: ФК "Ростов"

14:35 Прогноз погоды. По данным синоптиков, сегодня в Уфе ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 17-19 градусов.

14:33 Всего же команды играли друг с другом 12 официальных матчей. Пять раз победу праздновал победу «Ростов». «Уфа» выиграла 3 матча. Еще 4 матча заканчивались ничьей.

14:28 В прошлом сезоне матчи «Ростова» с уфимцами получились провальными. «Желто-синие» оступились дважды - в первом круге в гостях со счетом 0:2, а потом в домашних стенах - 1:2. Единственный мяч ростовчан во второй игре на счету Хаджикадунича.

14:00 Начинаем трансляцию гостевого матча «Ростова» в Уфе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Напомним, что «Уфа» набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

У «Ростова » на счету 3 очка, дончане занимают 13-ое место.