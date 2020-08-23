«Ростов» в гостях побеждает «Уфу» с помощью гола Хашимото

«Ростов» в гостях с минимальным преимуществом обыграл «Уфу». Фото: ФК "Уфа"

В матче 4-го тура РПЛ «Ростов» в гостях с минимальным преимуществом обыграл «Уфу» - 1:0. Матч прошел на стадионе «Нефтяник».

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил Вячеслав Кротов. Уфимца удалили с поля за грубый фол после того, как арбитр встречи Михаил Вилков воспользовался правом видеопросмотра.

Единственный гол был забит во на 80-й минуте. Отличился японский игрок «Ростова» Кэнто Хашимото, голевая передача на счету Павла Мамаева.

Таким образом, «Ростов» набирает шесть очков и поднимается на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В следующем туре «желто-синие» дома встретятся с «Уралом». Эта игра будет 26 августа.