Валерий Карпин – Ивелину Попову: «Никто не будет говорить мне кто, когда и сколько должен играть на поле»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал скандальное заявление Ивелина Попова, покинувшего клуб. Фото: ФК "Ростов"

Наставник «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 4-го тура РПЛ, в котором «желто-синие» сыграют в гостях с «Уфой», прокомментировал скандальное заявление Ивелина Попова. Напомним, что болгарский футболист обрушился с критикой на бывший клуб.

- Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные, - отреагировал Карпин в интервью на телеканале «Матч-Премьер».

Тренер также добавил, что не потерпит, чтобы кто-то из игроков «Ростова» диктовал ему свои условия.

- Я сказал, что пока я тренер «Ростова» при мне такого не будет не с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно, - заявил специалист.

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