Не забыл команду: в новом клубе Шомуродов выбрал майку с номером 61

В Европу Элдор переехал несколько дней назад. Фото: итальянский клуб "Дженоа"

В итальянском клубе "Дженоа" бывший игрок Элдор Шомуродов "Ростова" выбрал майку с необычным номером. Экс-нападающий донской команды действительно не забыл команду, в которой стал звездой не только России, но, как видно, и Европы.

Вчера на официальном сайте итальянского клуба появилась фотография, на которой Шомуродов держит майку с номером 61. Это региональный код Ростовской области.

Когда Элдор покидал клуб, он попрощался с командой словами: «Я навсегда останусь болельщиком «Ростова». Как видно, свое обещание он сдержал.

Отметим, что он выступал за донской клуб с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.