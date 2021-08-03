Кто следующий: ТОП тренеров, которых хотят видеть в ФК «Ростов» после ухода Карпина

Карпин около трех лет возглавлял "Ростов". Фото: ФК "Ростов".

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов», переключившись на работу в сборной. Клуб обещает объявить имя нового наставника в ближайшие дни, но болельщики уже предлагают варианты в футбольных сообществах. Рассказываем, кого хотят видеть на посту главного тренера ФК «Ростов».

ЮРИЙ СЕМИН

Основная часть тренерского пути Семина прошла в «Локомотиве». В советское время он дважды выводил команду в высшую Лигу Чемпионата, а в 90-е сделал команду лидером. Под руководством Семина клуб выиграл первый в своей истории Кубок России и взял золото Чемпионата. При Семине «Локомотив» вышел в первый и пока единственный раз в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В 2005 году стал главным тренером российской сборной, но покинул эту должность в тот же год, не продлив контракт.

Под руководством Юрия Семина "Локомотив" стал топовым клубом. Фото: ФК "Локомотив".

Сейчас Семину 74 года, он — тренер консультант в подмосковном клубе «Красава». Болельщики считают, что приглашение Семина в «Ростов» маловероятно, но продолжают мечтать.

КУРБАН БЕРДЫЕВ

Фанаты до сих пор помнят успехи «Ростова» во времена Курбана Бердывева. В 2014 году, когда тот только занял должность, «желто-синие» занимали последнее место турнирной таблицы. Спустя буквально два года под руководством Бердыева ФК «Ростов» завоевал серебро Чемпионата России. При Бердыеве команда впервые получила возможность принять участие в Лиге Чемпионов. В сезоне 2016/17 ростовчане заняли 3-е место в группе, прошли в Лигу Европы, где дошли до 1/8 финала.

Курбан Бердыев в свое время вывел команду из кризиса. Фото: ФК "Ростов".

Одновременно с началом Лиги чемпионов произошел скандал. В августе 2016 Бердыев покинул клуб, объясняя решение большими долгами клуба по зарплате. Тогда Бердыев остался в качестве консультанта на матчах Лиги Европы, а потом — вице-президента и тренера клуба. В июне 2017 он покинул клуб.

Последним клубом, который тренировал Бердыев, стал «Рубин». В итоге руководство осталось недовольно и досрочно расторгло с ним контракт. В 2021 году он стал советником председателя наблюдательного совета клуба «Кайрат».

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО

В «Ростсельмаше» Дмитрий Кириченко добился первых успехов, как футболист. Выступая на позиции форварда, в 2000 году Кириченко забил 14 голов, в 2001 — 13. С 2002 года начал выступать за московские клубы, в том числе за ЦСКА. В 2011 он вернулся в «Ростов», правда чаще выходил на замену и забил всего два гола. В 2012 клуб расстался с Кириченко.

Очередное возвращение Кириченко в «Ростов» произошло в 2014 — но уже в качестве тренера. В то время клубом руководил Курбан Бердыев. Когда в 2016 году он ушел с поста главного тренера, Кириченко начал исполнять его обязанности. У него не было лицензии, поэтому официально на должность назначили Ивана Данильянца.

Кириченко работал в "Уфе" с 2018 по 2019 годы. Фото: ФК "Уфа".

Кириченко так и не утвердили в должности главного тренера. Когда в декабре 2017 года клуб делал выбор между несколькими тренерами, вышла неприятная ситуация. В «Ростове» сообщили, что не могли связаться с Кириченко в момент принятия решения и назначили Карпина. Сам же специалист эту информацию опроверг и ушел из клуба.

Покинув «Ростов», Кириченко вошел в тренерский штаб «Уфы», а через полгода стал главным тренером. В 2019 году клуб расторг с ним контракт.

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