Защитник желто-синих Деннис Хаджикадунич вернулся к тренировкам

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:09:14+03:00

Футболист находился на самоизоляции после приезда из Швеции

Изменить размер текста: A A

После возвращения из Швеции ростовский защитник Деннис Хаджикадунич вернулся к тренировкам.

Игрок футбольного клуба "Ростов" присоединился к команде сегодня, 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих.

- Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой, - говорится в сообщении.

Напомним, что футболист вернулся из Швеции еще в мае. В течение двух недель Хаджикадунич находился на самоизоляции и тренировался в домашних условиях по индивидуальному плану.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" может продолжить участие в чемпионате России по футболу с июня.

Клуб находится на 4 строчке рейтинга.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU