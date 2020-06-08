Защитник желто-синих Деннис Хаджикадунич вернулся к тренировкам
После возвращения из Швеции ростовский защитник Деннис Хаджикадунич вернулся к тренировкам.
Игрок футбольного клуба "Ростов" присоединился к команде сегодня, 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих.
- Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой, - говорится в сообщении.
Напомним, что футболист вернулся из Швеции еще в мае. В течение двух недель Хаджикадунич находился на самоизоляции и тренировался в домашних условиях по индивидуальному плану.
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Клуб находится на 4 строчке рейтинга.
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ИСТОЧНИК KP.RU