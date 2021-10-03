ФК «Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом»

Ростовские футболисты провели на выезде матч 10 тура РПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 3 октября, футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с командой московского «Локомотива». Итог - 1:2 в пользу «желто-синих». Это был матч 10 тура Российской Премьер-Лиги. Игру провели на стадионе «РЖД Арена».

НАЧАЛИ ТРЕВОЖНО

Счет в спортивной баталии открыли хозяева - на 9 минуте отличился Константин Марадишвили. Однако через время москвичи сами же и сравняли счет - Джирано Керк выписал автогол. После этого гости неплохо сыграли в защите и ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме произошли замены игроков, также несколько футболистов получили желтые карточки. Противостояние усилилось ближе к концу встречи, и на 87 минуте забил Дмитрий Полоз. Это позволило ростовчанам обойти соперника на один мяч.

6 ПОБЕД ИЗ 54

Стоит отметить, что эта игра выдалась достаточно напряженной, и это неудивительно - «Локомотив» сильный соперник. Команда трижды завоевывала чемпионский титул, восемь раз выигрывала Кубок России и еще трижды - Суперкубок.

В рамках Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Локомотив» до этого провели уже 54 встречи, и только шесть из них завершились для донской команды победой. В то время как столичный клуб выигрывал 32 раза. В остальных 16 случаях была ничья.

После 9 тура донская команда была на 16 месте турнирной таблицы. Следующую игру «желто-синие» проведут на выезде с футбольным клубом «Сочи» 16 октября. Начало в 19 часов по московскому времени.

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