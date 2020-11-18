Игрок ФК "Ростов" не дал сборной России проиграть Словении

19-летний футболист ФК "Ростов" Данил Глебов. Фото: ФК "Ростов"

Игрок ФК "Ростов" обеспечил ничью молодежной сборной России в товарищеском матче против Словении. Встреча закончилась со счетом 2:2. Матч проходил накануне в городе Марибор. Об этом сообщил клуб "Ростов" на официальных страницах в социальных сетях.

Данил Глебов был заявлен в стартовый состав молодежной сборной. На поле он играл на позиции полузащитника. Почти такой статус он имеет и в "Ростове". Команда соперника забивала первая, дважды увеличивая счет матча. Первый раз за нашу сборную ответил Солтмурад Бакаев, а затем, на 76 минуте, гол забил Данил Глебов.

19-летний футболист положил мяч со штрафного удара. Сильным ударом он отправил снаряд в угол ворот. Вратарь не смог вовремя среагировать.

Напомним, Глебов перешел в состав "желто-синих" зимой 2019 года. За это время, как отмечают многие болельщики, он вырос в профессиональном плане. В последним мачте главный тренер ростовчан Валерий Карпин именно ему отдал капитанскую повязку. Глебов из начинающего футболиста превратился в настоящую боевую единицу и опытного старожила фирменной южной игры.

А уже в это воскресенье, 22 ноября, "Ростов" встретиться с казанским "Рубином". Игра пройдет на выезде. Многие аналитики ставят на победу донского клуба.

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