Главные новости ФК «Ростов»: во сколько обошлась аренда Норманна, кто заменит полузащитника

Летом Норманн провел за "Ростов" четыре матча. Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» если не огорчили, то точно удивили болельщиков. В аренду английского клуба «Норвич» перешел лидер и полузащитник Матиас Норманн. Рассказываем, на каких условиях договорились клубы, какие перспективы у игрока в Премьер-Лиге Англии и кто его заменит в «Ростове».

КАКИЕ УСЛОВИЯ?

Первыми о переходе Норманна сообщили в «Норвиче». По данным команды, аренда полузащитника продлится в течение сезона 2021/22. По его итогам английский клуб может выкупить игрока.

Аренда полузащитника продлится до конца сезона. Фото: ФК "Норвич".

Как сообщает портал transfermarkt.ru, за аренду Норманна «Ростов» получил два миллиона евро. Переход футболиста может обойтись «Норвичу» в 17,5 миллиона евро.

В «Норвиче» Норманн будет выступать под номером 16. Судя по интервью, он остался доволен переходом.

— Для меня это станет очень интересным опытом. Игроки «Норвича» выступают на высоком уровне, любят играть с мячом. Они очень энергичны. Я немного поговорил с главным тренером, и все выглядит перспективно, — высказался о своем переходе игрок.

Про себя же Норманн рассказал, что любит контролировать мяч и диктовать условия игры сопернику.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Болельщики неоднозначно отнеслись к новости о переходе Норманна. Матиас — безусловный лидер команды, но в последнее время выходил на поле нечасто. Из-за серьезной травмы с марта полузащитник перестал участвовать в матчах, хоть и не бросал тренировки. Впервые после перерыва он выступил в начале августа, уже под руководством Юрия Семина.

В прошлом сезоне Норманн провел за «Ростов» 15 матчей, забил один гол и выполнил две голевые передачи. В этом сезоне мы увидели его в четырех матчах — правда проявить себя игрок не успел.

В октябре Норманн получил травму, после которой долго восстанавливался. Фото: ФК "Ростов".

— Сделал очень много для нашей команды, но в последние месяцы игра как-то не очень, в любом случае спасибо ему, — написал один из фанатов.

Были и те, что с радостью встретил новость:

— Правильно сделали, он играть не хочет у нас, больше вреда приносит, нежели пользы, то травмы, то карточки, - прокомментировал другой читатель.

КТО ВМЕСТО НОРМАННА?

Тем не менее многих беспокоят очередные изменения в составе. Кто-то пишет, заменить Норманна может Баштуш, который зарекомендовал себя за три матча. Но он занимает позицию центрального защитника, а опорников в «Ростове» теперь двое — Армин Гигович и Кенто Хашимото.

В прошлом сезоне Гигович принял участие в 17 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне он вышел на поле четыре раза.

Хашимото в сезоне 2020/21 провел за команду 20 матчей, забил шесть голов и выполнил семь голевых передач. В этом сезоне он поучаствовал в шести играх — на его счету гол и две голевые передачи.

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