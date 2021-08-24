«Это нарушит спортивный принцип»: в ФК «Ростов» высказались о предложенных реформах футбола

В "Ростове" публично высказались о реформах. Фото: ФК "Ростов".

В ФК «Ростов» оценили реформы российского футбола, которые предложил РФС. «Желто-синие» высказались об отмене лимита на легионеров из других положениях проекта. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

ОТМЕНА ЛИМИТА ЛЕГИОНЕРОВ

В ФК «Ростов» считают, что полная отмена лимита не гарантирует успешное выступление россиян в еврокубках. Не многие успешные игроки хотят играть в России ради профессионального роста, в отечественные клубы идут только из-за высоких зарплат. Сейчас главная задача — сделать чемпионат привлекательным со спортивной, а не финансовой точки зрения.

— Сбалансированный вариант лимита на легионеров – 10+15, к которому мы должны прийти с сезона 23/24. Это продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола, — говорится в заявлении.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОПОВЫХ МАТЧЕЙ

По словам авторов заявления, такая мера только сократит число таких встреч в регионах. Для команд типа «Ростова» домашняя матч с большим клубом — и есть топовый.

— Введение новой системы, наоборот, уменьшит для «Ростова» количество топовых матчей, так как некоторые топ-клубы за весь сезон ни разу не приедут в город.

По мнению клуба, если топовых матчей будет много, к ним потеряют интерес болельщики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПЕРНИКОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ФК «Ростов» опасается, что и эта мера может отразиться на интересе болельщиков. При такой системе донской клуб может ни разу за сезоне не встретиться с лидерами РПЛ — «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА и другими.

ОТМЕНА ЛИМИТА, ЕСЛИ ПЛАТИШЬ «НАЛОГ НА РОСКОШЬ»

Такие привилегии, по мнению ФК «Ростов» только увеличат пропасть между топовыми и другими клубами. Соответственно, российский футбол станет еще менее конкурентным.

— Это нововведение лишь нарушит спортивный принцип, увеличит разрыв в результатах между топ-клубами и всеми остальными.

При этом в клубе пояснили, что изменения в чемпионате давно назрели. Однако часть требований «не отражает интересов региональных клубов».

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