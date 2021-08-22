"Взяли инициативу в свои руки": ФК "Ростов" одержал первую победу в сезоне РПЛ

Этой победы болельщики ждали долго, до пятого тура РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В матче пятого тура Российской премьер-лиги футбольный клуб "Ростов" одержал победу во время выездной встречи. Со счетом 1:2 ростовчане одолели хозяев поля - "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

- Ребята - молодцы! Игра не развалилась, - прокомментировал во время пресс-конференции после встречи наставник донской команды Юрий Семин. - Взяли инициативу в свои руки, мяч - под контроль, поэтому и отыгрались.

В начале первого тайма защитник "Ростова" Максим Осипенко пытался прервать поперечную передачу и срезал мяч в свои ворота. "Желто-синим" удалось сгладить этот момент: на 36-й минуте игры Баштуш делает передачу, и Хашимото сравнивает счет.

Дальше большую часть матча команды провели с равным счетом. И уже под занавес игры, на 88-й минуте, после удара нашего полузащитника Данилы Сухомлинова игрок "Нижнего Новгорода" отправил мяч в свои ворота. Активность в этом эпизоде проявил наш нападающий Николай Комличенко, который навязал серьезную борьбу хозяевам поля.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу донской команды. Это первая победа ФК "Ростов" в нынешнем сезоне РПЛ и первая - для нового главного тренера команды - Юрия Семина.

Кроме того, Николай Комличенко признан лучшим футболистом матча. Также в этом матче дебютировал защитник Виктор Мелехин, который после перерыва вышел на замену Деннису Хаджикадуничу.

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