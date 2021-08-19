ФК "Ростов" пошутил: донской клуб представил Криштиану Роналду новым игроком команды

ФК "Ростов" представил Роналду новым игроком команды. Фото: ФК "Ростов"

Пресс-служба донского футбольного клуба ради шутки презентовала в своем аккаунте в социальной сети Twitter форварда итальянского "Ювентуса", звезду футбола, Криштиану Роналду в качестве новичка ФК "Ростов".

Этот пост был всего лишь отсылкой к третьему комплекту формы итальянского клуба, который практически как две капли воды похож на форму игроков команды желто-синих. Форма также выполнена в желто-сине-белых цветах. Формально, "креативщики" ростовчан убрали с формы "Ювентуса" обозначения спонсоров, а также сменили логотип на ростовский.

Стоит отметить, что совсем недавно Криштиану Роналду заявлял, что не собирается возвращаться в мадридский "Реал" и, скорее всего, доиграет до конца контракта в "Ювентусе". Контракт с итальянским клубом у него истекает летом 2022 года.

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