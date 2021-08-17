Свежие новости ФК «Ростов»: кто из футболистов может пропустить ближайшие матчи

"Ростов" проиграл уже трижды в этом сезоне. Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» в сезоне 2021/22 пока не лучше, чем в прошлом. Уже четыре матча прошли без побед, два из которых — под руководством нового тренера. Рассказываем, какие проблемы остались в клубе и какие изменения могут отразиться на игре «желто-синих».

И СНОВА ТРАВМЫ

После матча с ЦСКА Юрий Семин признал, что ростовчане проиграли москвичам «по всем компонентам». После перестановок ситуация не изменилась из-за допущенных ошибок. Однако есть и другая проблема, которая всплывала в «Ростове» еще в прошлом сезоне. Речь идет о травмах игроков.

Игорь Калинин перешел в "Ростов" из "Урала" в июне. Фото: ФК "Урал".

Так, по словам Семина, из-за повреждения на поле не может выйти новичок Игорь Калинин. От какой проблемы страдает защитник пока неизвестно.

В этом сезоне болельщики еще ни разу не видели на поле Али Соу. Официально в ФК сообщили лишь о том, что гамбийский нападающий получил травму и выбыл на длительный срок. Новый тренер пояснил, что Соу может вернутся через неделю — но это не точно.

Кроме того, старая травма все еще беспокоит Матиаса Норманна. Однако пока это не мешает ему принимает участие в матчах.

Капитана Максима Осипенко вызвали в сборную. Фото: ФК "Ростов".

ВЫЗВАНЫ В СБОРНЫЕ

16 августа выяснилось, что двух игроков ФК «Ростов» вызвали в национальные сборные. Вратарь Сергей Песьяков и защитник Максим Осипенко примут участие в подготовке к играм отбора на ЧМ-2022. Напомним, первая домашняя встреча с Хорватией пройдет 1 сентября.

Для подготовки к матчам ЧМ в сборную Норвегии вызвали Матиаса Норманна. Команда проведет первую встречу 1 сентября с Нидерландами.

Тренировки в сборной не помешает Осипенко и Песьякову принять участие в играх «Ростова». Из-за подготовки к ЧМ были перенесены два ближайших матча. Так, встреча с «Нижним Новгородом» пройдет 22 августа в 18.00, с «Уралом» — 27 августа в 16.30.

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