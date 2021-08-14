Происходящее на поле заставило понервничать фанатов "желто-синих". Фото: ФК "Ростов"

Матч «Ростов» - «ЦСКА» в четвертом туре Чемпионата России РПЛ прошел 14 августа и закончился обидным поражением хозяев. Изначально команда Березуцкого была фаворитом у букмекеров, так и получилось.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Первый тайм ростовчане начинали осторожно, они предприняли несколько атак на ворота Акинфеева, которые не увенчались успехом. А уже на 10 минуте болельщики «ЦСКА» которых на стадион не пустили, но которые собрались под стенами «Ростов-Арены», получили возможность ликовать. Бийол принял мяч с углового и точно пробил верхом в сетку ворот. Песьяков даже не оказал сопротивления - 0:1.

Игра «ЦСКА» не была идеальна, Но «Ростов» вообще не мог собраться, делая впереди ошибку за ошибкой. Позиционные атаки команде не удаются. Несколько попыток пробить мяч в штрафную сделал Мамаев - но безуспешно. Уже на 22 минуте попытался пробить по воротам хозяев Федор Садов, но мяч упал у него с ноги и улетел в аут. Но с третьей попытки Федор поразил ворота хозяев, приняв мяч у Эджуке. На перерыв уходили со счетом 0:2.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Футболисты вернулись на поле. Юрий Семин делает две замены: вместо Полоза на поле появился Бартоломеу Баштуш, а вместо Комличенко - Алмквист. Мера принесла пользу - на 54 минуте мяч в ворота соперника забивает Данила Глебов после углового! Байрамян и Хашимото удачно доставили мяч в штрафную, Влашич пытался выбить снаряд, но Глебов вовремя сильным ударом отправил мяч его в ворота - 1:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА произошла тройная замена: Марио Фернандес потянул заднюю поверхность бедра. Вместе с ним поле покинули Константин Куваев и Эджуке Сидера. На замену им вышли Кирилл Набабкин, Константин Марадишвили и Эмиль Бохинен.

Далее в обеих командах прошел ряд замен игроков, ростовчане начали действовать активнее, но игрокам не хватало аккуратности. Казалось, счет таким и останется, но ложка дегтя стала бочкой. Всего-ничего до финального свистка, но хозяева не дотянули: на 89 минуте Ростов все же пропускает обидный третий гол. Забивает Константин Марадишвил.

Со счетом 1:3 в пользу гостей Ростов проигрывает матч на своем поле.

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