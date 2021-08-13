«Ростов» - «ЦСКА» 14 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция игры 4 тура РПЛ

Встреча состоится в 20.00 на «Ростов-Арене». Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Четвертый тур Чемпионата России станет очень интересным для донской команды, ведь футболистам предстоит встреча со столичными гостями. Онлайн трансляция игры «Ростов» - «ЦСКА» начнётся 14 августа 2021 года в 20.00 по местному времени. Мы будем рассказывать обо всем, что происходит на стадионе, о том, как меняется счёт, какие игроки показывают наилучшую статистику и обязательно расскажем о лучших моментах матча, который по решению Роспотребнадзора пройдет без зрителей на стадионе.

Московская команда в Ростов приезжает в статусе фаворитов. Букмекеры уверены, что победа будет на их стороне. Донская команда в предыдущих трех матчах РПЛ не смогла выиграть ни разу. Экс-наставник желто-синих Валерий Карпин стал тренером сборной и сначала думал, что сможет совмещать эту деятельность. Но уже в двух первых матчах ростовчане проиграли «Динамо» и «Зениту». Тогда Карпин с командой распрощался, а возглавил Ростов Юрий Семин. Под его началом клуб сыграл вничью с «Химками» - 1:1, но гордиться этим пока не приходится. Сегодня у нового наставника ростовчан будет более сложный экзамен.

Хотя «ЦСКА» в этом сезоне грозными противниками пока не выглядят. У команды два поражения от «Динамо» и «Локомотива», и сегодня армейцам нужно сделать все, чтобы реабилитироваться перед фанатами. Приложит все усилия и тренер, ведь ему реально стоит бояться отставки.

Прогноз на игру «Ростов» - «ЦСКА» 14 августа 2011 года

Букмекеры уверены, что больше шансов у москвичей. На них ставки выше. Но с другой стороны хозяева поля обязательно дадут бой гостям, ведь новому тренеру «желто-синих» нужно доказать, что выбран он не случайно. Да и пополнение команды фанатов порадовало. В защите появился Баштуш, который уже выступал за «Ростов» и достаточно уверенно обеспечивал сохранность ворот.

Тем не менее эксперты также считают, что годы сегодня будут и в те, и в другие ворота. И ни одному вратарю не удастся оставить сетку в неприкосновенности.

Статистика встреч «Ростов» - «ЦСКА»

Команды провели между собой 54 матча. 18 раз побеждал «Ростов», 34 раза сильнее оказывался «ЦСКА». В прошлом году команды встречались трижды, два раза победили «ЦСКА», один раз сильнее оказался «Ростов», выигравший со счетом 3:2.

Состав команд на игру «Ростов» - «ЦСКА» 14 августа 2021 года

Станет известен за час до начала матча.

Онлайн трансляция игры Ростов -ЦСКА 14 августа 2021 года. Где смотреть

Игру «Ростов» - «ЦСКА» 14 августа 2021 года покажет «Матч Премьер». Следить за происходящим на поле с 20.00 можно на сайте kp.ru, где в онлайн- трансляции мы расскажем о лучших моментах матча.

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