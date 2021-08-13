Спортивная баталия состоится завтра в 20 часов. Фото: сайт ФК «Ростов»

14 августа матч «Ростов» - ЦСКА пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба донского футбольного клуба. Информацию опубликовали на сайте команды.

- Приносим свои извинения каждому болельщику. Хочется поблагодарить вас за то, что несмотря ни на что вы остаётесь с «Ростовом». Искренне надеемся, что в скором будущем эпидобстановка улучшится. Всё в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику, - говорится в сообщении.

Спортивная баталия состоится завтра в 20 часов. Желто-синие примут соперников на поле «Ростов Арены». Это будет матч 4 тура Российской Премьер-Лиги. Ранее донские футболисты вничью сыграли с ФК «Химки». Эта встреча завершилась со счетом 1:1.

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