Как прошел матч «Химки» — «Ростов»: судья назначает «странный» пенальти, Семин не может сдержать эмоций

"Ростов" провел первый матч под руководством нового тренера. Фото: ФК "Ростов".

Матч «Химки» — «Ростов» прошел 8 августа на стадионе «Арена Химки». Для болельщиков ФК «Ростов» игра стала особенно долгожданной из-за нового тренера и трансферов. Рассказываем, как изменилась игра донского клуба после перемен.

СХЕМА И СОСТАВ

Почти сразу после назначения Семина в команду перешел ангольский футболист Бартоломеу Баштуш. Судя по всему, полузащитник еще не успел влиться в «Ростов», поэтому на поле мы его не увидели. Единственным приятным изменением было возвращение Матиаса Норманна, который не один месяц восстанавливался после травмы. В остальном состав на этот матч не особо отличался от предыдущих, правда вместо Бабурина на этот раз вышел Песьяков.

На поле вернулся Матиас Норманн. Фото: ФК "Ростов".

«Химки» вышли играть в три центральных защитника. Семин же решил поставить Байрамяна пониже — на позицию правого защитника.

ПРЕИМУЩЕСТВО В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

В начале матча обе команды играли неспешно, по очереди становясь лидерами и заработав по угловому. Но через 14 минут после свистка ростовчане выполнили первую успешную атаку, правда не без «помощи» химчан. Норманн выбил мяч на Сабовича, однако тот допустил ошибку и подарил его Хашимото. Тот в свою очередь сыграл на Комличенко, который и забил первый гол.

До конца тайма преимущество было за «желто-синими». Правда второй ошибкой соперников и, соответственно, шансом забить ростовчане не воспользовались. Лантратов передал снаряд прямо на Хашимото. Кенто бил по пустым воротам, но вратарь отразил мяч. После неудачной атаки «Химки» завладели преимуществом, однако сравнять счет не смогли.

В первой половине матча вели ростовчане. Фото: ФК "Ростов".

Запомнилась первая половина игры и обилием желтых карточек. «Горчичники» получили по два игрока из каждой команды и тренер «Ростова». Юрий Семин был не согласен с арбитром и решил выяснить отношения на повышенных тонах.

ОБОРОНА ВО ВТОРОМ

Во втором тайме игра ростовчан оказалась не такой яркой. Футболисты почти не атаковали, хотя и нужно было наращивать совсем небольшое преимущество. В итоге дело решил пенальти, назначенный в ворота ФК «Ростов» за фол Байрамяна. Глушаков без труда пробил ворона соперников — мяч попал в правый от него угол в том время, как Песьяков кинулся в противоположный.

Сейчас "Ростов" - на 16-й строчке. Фото: Российская Премьер-Лига.

Сразу после первого гола химчане едва не удвоили счет. Артем Соколов отправил мяч в ворота с подачи Набиуллина. Однако гол не засчитали из-за офсайда.

Ближе к концу матча команды начали более активную борьбу, отметившись по одной атаке. Однако забить ни одной из команд так и не удалось — счет составил 1:1.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР

Юрий Семин назвал ничью «закономерной». Нового тренера не устроила игра ростовчан в начале второго тайма.

– Хороший первый тайм, в котором имели преимущество, владели мячом, вступали в борьбу после потерь. Был хороший эпизод, в котором Кенто имел шанс забить второй гол. Начало второго тайма было проведено не так как надо. Сели в оборону, хотя нужно было продолжать действовать также как и в первой половине игры, – прокомментировал Семин.

Семин получил желтую карточку в первом же матче. Фото: ФК "Ростов".

Остались у тренера вопросы и к решению судьи о пенальти.

– Странный одиннадцатиметровый был назначен в наши ворота. Игрок уже пробил, только потом было какое-то касание, — пояснил наставник.

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