Новости ФК «Ростов»: как изменились тренерский штаб и состав команды после ухода Карпина

За неделю в "Ростове" произошло много перемен. ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» в последнюю неделю удивляли не только болельщиков команды. Клуб покинул Валерий Карпин, а его место занял Юрий Семин. Рассказываем, как после этого изменился тренерский штаб и состав игроков.

ВМЕСТО КАРПИНА СЕМИН

Главные новости ФК «Ростов» за последнюю неделю — отставка главного тренера и назначение нового. Валерий Карпин выразил опасение, что совмещение скажется на результатах матчей «желто-синих».

Карпин сосредоточился на работе в сборной. Фото: ФК "Ростов".

— Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред, — прокомментировал свой уход сам Карпин.

Место Карпина занял Юрий Семин — легендарный экс-наставник «Локомотива». Новый тренер познакомился с командой и провел первую тренировку.

— Я вас всех хорошо знаю. Самое главное, чтобы болельщики были нами довольны. С каждым мы поговорим и начнем работать, — обратился он к команде.

Новым тренером "желто-синих" стал Юрий Семин. Фото: ФК "Ростов".

НОВЫЕ ТРЕНЕРЫ — ИЗ МОЛОДЕЖКИ И «ЛОКО»

Вслед за Карпиным в сборную ушли тренер по физической подготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба. Оба они присоединились к «Ростову» в 2018 году. Ранее Мартинес работал в испанском «Понтеведре», московском «Локомотиве», а также в китайских и мексиканских клубах. Альба с 2018 года совмещал работу в «Ростове» и сборной «Румынии».

В тренерский штаб основного состава переведен тренер-реабилитолог Альваро Сайабера. Как Альба и Мартинес, он пришел в клуб три года назад, но в последнем сезоне работал в молодежной команде. До прихода в «Ростов» работал в структуре «Атлетико Мадрид».

В состав тренерского штаба вошел Юрий Батуренко из "Локомотива". Фото: ФК "Локомотив".

Состав тренеров пополнил Юрий Батуренко, коллега Семина по работе в «Локомотива». Он работал в московском клубе тренером дубля и молодежки, а в последние годы — ассистентом главного тренера. В 2001 году он возглавил волгоградский «Ротор», ног из-за отсутствия лицензии PRO на должность назначили в итоге другого тренера.

БАШТУШ В «РОСТОВЕ»

В «Ростов» вернулся Бартоломеу Баштуш. Ангольский защитник уже выступал за «желто-синих» с 2013 по 2016 годы — провел 84 матча и забил четыре мяча.

После «Ростова» Баштуш играл в итальянском клубе серии А «Лацио». С 2016 по 2020 годы он выходил на поле 94 раза и забивал голы девять раз. Вместе с клубом стал обладателем Кубка Италии 2018/19.

В сезоне 2020/21 футболист провел в составе сборной Саудовской Аравии, выступил в 22 матчах и забил два гола.

Баштуш уже выступал за "Ростов". Фото: ФК "Ростов".

Болельщики с нетерпением ждут следующий матч «Химки» — «Ростов». Команды встретятся на стадионе «Арена Химки» 8 августа в 17.30.

Напомним, в первых двух играх сезона 2021/22 ФК «Ростов» уступил соперникам. 23 июля «Ростов» проиграл «Динамо» со счетом 0:2, а 1 августа — «Зениту» — со счетом 2:4.

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