Новости ФК «Ростов»: как изменились тренерский штаб и состав команды после ухода Карпина

За неделю в "Ростове" произошло много перемен. ФК "Ростов".
Новости ФК «Ростов» в последнюю неделю удивляли не только болельщиков команды. Клуб покинул Валерий Карпин, а его место занял Юрий Семин. Рассказываем, как после этого изменился тренерский штаб и состав игроков.
ВМЕСТО КАРПИНА СЕМИН
Главные новости ФК «Ростов» за последнюю неделю — отставка главного тренера и назначение нового. Валерий Карпин выразил опасение, что совмещение скажется на результатах матчей «желто-синих».
Карпин сосредоточился на работе в сборной. Фото: ФК "Ростов".
— Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред, — прокомментировал свой уход сам Карпин.
Место Карпина занял Юрий Семин — легендарный экс-наставник «Локомотива». Новый тренер познакомился с командой и провел первую тренировку.
— Я вас всех хорошо знаю. Самое главное, чтобы болельщики были нами довольны. С каждым мы поговорим и начнем работать, — обратился он к команде.
Новым тренером "желто-синих" стал Юрий Семин. Фото: ФК "Ростов".
НОВЫЕ ТРЕНЕРЫ — ИЗ МОЛОДЕЖКИ И «ЛОКО»
Вслед за Карпиным в сборную ушли тренер по физической подготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба. Оба они присоединились к «Ростову» в 2018 году. Ранее Мартинес работал в испанском «Понтеведре», московском «Локомотиве», а также в китайских и мексиканских клубах. Альба с 2018 года совмещал работу в «Ростове» и сборной «Румынии».
В тренерский штаб основного состава переведен тренер-реабилитолог Альваро Сайабера. Как Альба и Мартинес, он пришел в клуб три года назад, но в последнем сезоне работал в молодежной команде. До прихода в «Ростов» работал в структуре «Атлетико Мадрид».
В состав тренерского штаба вошел Юрий Батуренко из "Локомотива". Фото: ФК "Локомотив".
Состав тренеров пополнил Юрий Батуренко, коллега Семина по работе в «Локомотива». Он работал в московском клубе тренером дубля и молодежки, а в последние годы — ассистентом главного тренера. В 2001 году он возглавил волгоградский «Ротор», ног из-за отсутствия лицензии PRO на должность назначили в итоге другого тренера.
БАШТУШ В «РОСТОВЕ»
В «Ростов» вернулся Бартоломеу Баштуш. Ангольский защитник уже выступал за «желто-синих» с 2013 по 2016 годы — провел 84 матча и забил четыре мяча.
После «Ростова» Баштуш играл в итальянском клубе серии А «Лацио». С 2016 по 2020 годы он выходил на поле 94 раза и забивал голы девять раз. Вместе с клубом стал обладателем Кубка Италии 2018/19.
В сезоне 2020/21 футболист провел в составе сборной Саудовской Аравии, выступил в 22 матчах и забил два гола.
Баштуш уже выступал за "Ростов". Фото: ФК "Ростов".
Болельщики с нетерпением ждут следующий матч «Химки» — «Ростов». Команды встретятся на стадионе «Арена Химки» 8 августа в 17.30.
Напомним, в первых двух играх сезона 2021/22 ФК «Ростов» уступил соперникам. 23 июля «Ростов» проиграл «Динамо» со счетом 0:2, а 1 августа — «Зениту» — со счетом 2:4.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Надо быть честным перед самим собой и футболом»: Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
После двух поражений "Ростова" принято решение не совмещать две должности главного тренера - в клубе и в сборной России. (Подробности)
Главным тренером ФК «Ростов» назначили Юрия Семина
На счету специалиста три чемпионских титула и шесть выигранных Кубков России. (Подробности)
Сделал лидером клуб-аутсайдер: что известно о новом тренере ФК «Ростов» Юрии Семине
«Палыч» когда-то вывел «Локомотив» в топ, а теперь попытается реанимировать донскую команду. Рассказываем, что известно о новом тренере ФК «Ростов» Юрии Семине. (Подробности)