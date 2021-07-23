ФК "Ростов" уступил "Динамо" в домашнем матче

"Ростов" проиграл "Динамо". Фото: ФК "Ростов"

На донском стадионе "Ростов-Арена" окончилась встреча ФК "Ростов" и ФК "Динамо". Игра закончилась в пользу гостей со счетом 0:2.

Первые 20 минут матча на домашнем стадионе доминировали желто-синие. Но на 20-й минуте произошел переломный момент игры - полузащитник "Динамо" Арсен Захарян забил гол в ворота донской команды. После этого инициатива на поле перешла к москвичам. Дмитрий Полоз не смог воспользоваться появившимся шансом сравнять счет. Немного позже в воротах Сергея Песьякова оказался второй мяч, который забил Константин Тюкавин. Этот гол закрепил успех "Динамо".

- Во второй половине матча, несмотря на многочисленные замены в составе «Ростова», расстановку сил изменить не удалось. В этом матче «Динамо» был сильнее, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

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Автором первого гола в матче "Ростов" - "Динамо" стал игрок гостей Арсен Захарян.

Мяч влетел в ворота "Ростова" на 20 минуте матча.