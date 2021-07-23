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Спорт23 июля 2021 20:30

А втором первого гола в матче "Ростов" - "Динамо" стал игрок гостей Арсен Захарян

Мяч влетел в ворота "Ростова" на 20 минуте матча
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Гол в ворота "Ростова" забил игрок "Динамо" Арсен Захарян. Фото: ФК "Ростов"

Гол в ворота "Ростова" забил игрок "Динамо" Арсен Захарян. Фото: ФК "Ростов"

В матче первого тура ТИНЬКОФФ РПЛ "Ростов" - "Динамо" счет открыл игрок московской команды Арсен Захарян. Гол в ворота хозяев он забил на 20-й минуте матча.

Себастьян Шиманьски привлек к себе внимание сразу трех соперников вблизи от дужки штрафной жёлто-синих. Затем он спокойно покатил мяч на Арсена Захаряна, который принял решение пробивать сразу, примерно с 13 метров, по кратчайшему пути. И мяч оказывается четко под стойкой ворот.

Соответственно счет матча становится 0:1 в пользу гостей из столицы.

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