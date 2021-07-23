Матч "Ростов" - "Динамо" 23 июля: онлайн-трансляция 1-го тура РПЛ

На "Ростов-Арене" встретятся ФК "Ростов" и ФК "Динамо". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Сегодня, 23 июля на главном стадионе донской столицы состоится первый матч текущего сезона российской премьер-лиги между командами "Ростов" и "Динамо". Начало игры назначено на 20:00. Обслуживать встречу будет бригада Владимира Москалева. Для донской команды это первая домашняя игра.

На тему предстоящего матча уже высказались спортивные аналитики. Большинство отдают преимущество гостям, поскольку состав у них гораздо сильнее ростовского, хотя у донской команды тоже имеется парочка неслабых игроков, а именно Али Соу и Кенто Хашимото.

На данный момент "Ростов" занимает девятую строчку в таблице РПЛ. "Динамо" же находится на седьмой. Обе команды на старте чемпионата могут иметь неидеальную форму, ее только предстоит набрать. Напомним, желто-синие проиграли в последнем матче прошлого сезона против "Краснодара". Тренер Валерий Карпин от гнева даже бросил бутылку на газон в сторону судьи, за что был дисквалифицирован. От полной несостоятельности ростовчан спасают аутсайдеры, над которыми дончане, не без труда, конечно, но берут верх.

"Динамо" в межсезонье обзавелся несколькими хорошими игроками, такими как Гильермо Варела и Диего Лаксальт. Линия обороны у москвичей будет укомплектована надежно. Но стоит отметить, что в последние несколько лет игры в гостях у "Ростова" "Динамо" совершенно не удаются.

Здесь вы найдете всю подробную информацию о ходе встречи. "КП - Ростов-на-Дону" будет вести текстовую трансляцию матча.

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