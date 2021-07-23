Первый матч ФК "Ростов" в сезоне 2021/2022 пройдет без зрителей: что делать с билетами

Матч "Ростов" - "Динамо" пройдет без зрителей. Фото: ФК "Ростов"

В пятницу, 23 июля, на стадионе "Ростов-Арена" в матче первого тура ТИНЬКОФФ РПЛ встретятся команды ФК "Ростов" и ФК "Динамо". Ранее сообщалось, что стадион может быть заполнен на 50% в связи с ужесточением антиковидных мер, но накануне игры Роспотребнадзор полностью запретил болельщикам посещение игры - матч пройдет без зрителей.

Соответственно, у фанатов возник вопрос, что же делать с уже приобретенными билетами. На этот вопрос ответило руководство клуба. Было принято решение оставить болельщикам право обменять купленные билеты на любой другой матч в сезоне (при условии наличия мест на момент обмена). Кроме того, покупателям в кассе будет предлагаться взять билет на одну категорию выше приобретенного (исключение составляют лишь следующие категории: VIP-1, VIP-2, Skybox и Hospitality). В клубе также позаботились и о владельцах абонементов - сейчас идет проработка вопроса о том, чтобы компенсировать пропущенный матч.

- Дорогие болельщики! До сегодняшнего дня клуб и все его службы готовились к матчу с «Динамо» в штатном режиме. За время летнего межсезонья мы очень соскучились по вас. Предписание Роспотребнадзора о проведении матча с «Динамо» без зрителей стало для нас глубоким разочарованием. Эта ситуация является форс-мажорным событием. Просим вас отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием. Мы любим и ценим каждого из вас. Надеемся на поддержку у экранов, - прокомментировали сложившуюся ситуацию в руководстве клуба.

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Об этом сообщила пресс-служба желто-синих.