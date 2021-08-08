ФК «Ростов» сыграл с ФК «Химки» на гостевом поле

ФК "Ростов" сыграл с ФК "Химками" на поле гостей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Сегодня, 8 августа, «Химки» встретились с «Ростовом» на гостевом поле. Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги стал дебютным для Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова».

«Ростов» открыл счет в матче на 14-й минуте, голом отметился Николай Комличенко. Но на 70-й минуте «Химки» сравняли счет. В результате итог игры 1:1.

Отметим, что это был седьмой матч между «Химками» и «Ростовом» в рамках чемпионата. До этого три победы были на счету «Химок» и только две – за «Ростовом». Один раз команды разошлись с равным счетом.

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