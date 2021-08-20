Свежие новости ФК «Ростов»: что случилось в команде перед матчем с «Нижним Новгородом»

СМИ и болельщики снова обсуждают слухи о переходе Матиаса Норманна. Фото: ФК "Ростов".

Свежие новости ФК «Ростов» — подборка главных событий команды перед матчем с «Нижним Новгородом». Рассказываем об изменениях в составе и других событиях, произошедших в клубе.

МИНУС ОДИН ЗАЩИТНИК

19 августа ФК «Ростов» объявил о том, что защитник Томас Рукас переходит в «Енисей». Ростовский и красноярский клубы подписали соглашение об аренде игрока с возможностью выкупа.

Напомним, Рукас уже выступал за «Енисей» в первой половине прошлого сезона. Он принял участие в 19 матчах, выступая на позиции основного центрального защитника. Результативными действиями футболист так и не отметился, а в январе перешел в «Ростов». Однако и в донском клубе ему не удалось проявить себя — за полгода он так и не вышел на поле. Не удивительно, что Рукаса порадовало возвращение в Красноярск.

— Очень рад вернуться в «Енисей». Спасибо большое за предоставленную возможность, за возможность себя проявить. С нетерпением жду игры, чтобы порадовать болельщиков результатом, своей игрой, — прокомментировал он.

СЛУХИ О ТОПОВЫХ ИГРОКАХ

Активнее обсуждались неофициальные новости ФК «Ростов», а слухи. Главный из них — интерес английских «Ньюкасл» и «Норвич» к полузащитнику Матиасу Норманну. Итальянский журналист Фабрицио Романо написал в соцсетях, что клубы якобы хотели подписать игрока, но «Ростов» им отказал. При этом главную интригу, а именно сумму предложений, Романо не назвал.

Позже появились слухи, что на топового футболиста претендуют и российские клубы: «ЦСКА», «Спартак», «Краснодар». Официально все эти сообщения не подтверждалась. Пока точно известно только то, что Матиас отправился от травмы, остается в «Ростове» и готовится к новому матчу.

На тренировках был замечен Али Соу. Фото: ФК "Ростов".

На одной из фотографий тренировок болельщики заметили нападающего Али Соу. Напомним, перед новым сезоном он получил травму и пропустил несколько матчей. Видимо, повреждение оказалось серьезным — в клубе о сроках восстановления ничего не говорили. Лишь после матча с «ЦСКА» Юрий Семин осторожно заметил, что нападающий может вернуться уже через неделю.

ЧТО ИЗВЕСТНО О МАТЧЕ С «НИЖНИМ НОВГОРОДОМ»

Игра между «Ростовом» и «Нижним Новгородом» пройдет 22 августа на стадионе «Нижний Новгород». Матч рассудит Евгений Кукуляк. В последний раз он работал на матче «Ростова» 6 декабря прошлого года — тогда «желто-синие» уступили «Уфе» со счетом 0:1. После игры арбитра обвинили в несправедливом судействе в отношении уфимцев. РФС установил, что он не засчитал фол вратаря Егора Бабурина, который схватил за футболку Дмитрия Сысуева и помешал ему забить.

Матч с "Нижним Новгородом" рассудит Евгений Кукуляк. Фото: ФК "Нижний Новгород".

Напомним, сейчас «Нижний Новгород» опережает «Ростов» в турнирной таблице. «Желто-синие» занимают предпоследнее, 15-е место, их соперники — шестое.

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