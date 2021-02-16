"От такого шанса нельзя отказываться": Томас Рукас о переходе в ФК "Ростов", брате-близнеце и планах на будущее

24-летний защитник Томас Рукас. Фото: ФК "Ростов"

В конце января этого года состав футбольного клуба "Ростов" пополнил 24-летний защитник Томас Рукас. Спортсмен с литовскими корнями успел поиграть и в солнечной Португалии, и в морозном Красноярске. Сейчас он проходит сборы вместе с игроками донского клуба в Испании. О том, как он оказался в ФК "Ростов" и в какой форме сейчас находится, Рукас рассказал в интервью пресс-службе "желто-синих".

Томас Рукас признался, что очень рад оказаться в клубе Премьер-лиги. По его словам, сейчас самое важное - это оправдать доверие тренерского штаба и лично главного тренера Валерия Карпина.

- Приняли в команде супер! Достаточно много ребят знал лично и заочно. Например, Глебова и Тугарева. Вообще раньше у меня таких насыщенных сборов не было, - отметил футболист.

Томас успел поиграть во второй по силе португальской лиге, где смог выучить местный язык.

- Там я получил большой опыт. И в плане футбола, и в плане жизни. Менталитет людей там очень радовал. Сейчас на сборах много персонала, который общается на испанском, в том числе и сам Валерий Георгиевич. С клубными массажистами общаемся на ломанных португальском и испанских языках, - признался игрок.

Немногие знают, что у нового игрока "Ростова" есть брат близнец. Они должны были вместе играть в "Енисее", но судьба сложилась иначе.

- Мы выходили на поле вдвоем только в детстве. Потом я отправился в "Локомотив", а он в "Динамо". Когда узнал, что брат будет играть со мной в Красноярске, очень обрадовался. Но тут поступил интерес со стороны "Ростова" и от такого шанса ни в коем случае нельзя было отказываться. Я на правильном пути, - признался Рукас.

Вскоре "Ростов" проведет первый матч в нынешнем году в Кубке России против "Ахмата". Рукас посетовал, что до сих пор есть некоторые трудности при подготовке к возобновлению игр.

- Со стороны вижу, что большинство футболистов подошли к той форме, которая была до отпуска и готовы играть. Лично я на 100% еще не готов. Но большинство футболистов в нашей команде уже готовы играть по 70-80 минут, - добавил Рукас.

Отметим, 24-летний футболист Томас Рукас начал заниматься футболом в родном Санкт-Петербурге. После этого выступал за молодежку "Локомотива", а в 2015 году перешел в португальский "Спортинг Б". Спустя два года стал играть за "Зенит-2", а чуть позже за красноярский "Енисей".

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