ФК «Ростов» планируют передать 142 помещения на стадионе «Ростов Арена»

Помещениями клуб сможет пользоваться в течение 3 лет. Фото: сайт правительства РО

Футбольному клубу «Ростов» планируют передать в безвозмездное пользование 142 помещения на стадионе «Ростов Арена». Постановление об этом власти должны утвердить сегодня, 23 августа.

Предполагается, что квадратные метры на спортивном объекте желто-синие получат от дирекции по подготовке и проведению ЧМ-2018. Площадь всех комнат - а это душевые, подсобки, кабинеты для охраны и другое - составляет около 5500 квадратных метров.

Помещениями клуб сможет пользоваться в течение 3 лет, но сдавать места арендаторам или любым другим партнерам запрещено. Расходы на содержание намерены оставить за ФК «Ростов».

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